Entrano nella piattaforma telematica, e svuotano il conto di un’edicola

Sono riusciti a introdursi nel sistema telematico di una piattaforma, un server utilizzato per i pagamenti delle bollette da parte degli utenti, e con diverse operazioni hanno svuotato alcuni conti correnti. Una delle vittime è il proprietario di un’edicola di Agrigento, a cui hanno sottratto ben 1.500 euro, frutto di una decina di prelievi, eseguiti dalla tarda mattina, e fino alle 20, dell’altro ieri.

Un nuova frode informatica, quella in cui è rimasto vittima un edicolante agrigentino, che ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti, alla Questura di Agrigento. Delle indagini si stanno già occupando gli agenti della polizia Postale. E’ stato accertato che i soldi prelevati sono stati, poi, convertito in buoni da spendere per la più grande azienda di commercio elettronico.