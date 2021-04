L’altalena di solito è un gioco per bambini, ma non la pensa così un anziano che ha deciso di salirci sopra. Pochi secondi, quelli che si vedono in questo video registrato nel parco giochi di San Leone, ad Agrigento che racchiude un messaggio profondo: il divertimento non ha età e neanche trovare qualche momento di spensieratezza. Quel momento in cui ci si rende conto che neanche l’età frena il bambino che c’è in noi, sempre e comunque. Un “quadro” che genera tenerezza.