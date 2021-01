Entra in uno studio legale, minacce tre donne e danneggia gli arredi: denunciato

Per motivi sconosciuti, dopo essere entrato in una palazzina, ha raggiunto il pianerottolo dove c’è uno studio legale, e danneggiata la porta d’ingresso, appena dentro l’abitazione, ha minacciato tre donne, una delle quali sarebbe stata colpita anche con un pugno.

Completamente fuori di sé ha danneggiato arredi e mobilio. Le tre donne che si trovavano all’interno dello studio, per fortuna si sono rifugiate in una stanza, e da lì, hanno allertato il 112. Il protagonista della vicenda, un 45enne agrigentino, con precedenti di polizia, è stato bloccato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Il rapido intervento degli uomini in divisa ha evitato il peggio. E’ stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di danneggiamento aggravato, e violazione di domicilio. Nelle prossime ore potrebbe essere indagato anche per altro. Tutto quanto si è verificato, in pieno giorno, nel centro storico di Agrigento.

Sul perché l’uomo abbia fatto irruzione nello studio legale, e danneggiato mobili, e suppellettili non risulta essere chiaro.