Ha rubato una costosa borsa della nota marca di moda The Bridge da uno scaffale espositivo di un negozio di via Mazzini non molto lontano dal Quadrivio Spinasanta ad Agrigento. Poi è uscita fuori per darsi alla fuga nelle vie limitrofe. Un furto in piena regola messo a segno sabato da una donna che è stata immortalata, da alcuni impianti di videosorveglianza, mentre si allontanava con in mano l’accessorio. I proprietari dell’attività commerciale dopo la scoperta hanno presentato la denuncia. I carabinieri della Stazione di Agrigento hanno avviato le indagini e adesso stanno cercando di identificare l’autrice del furto. Acquisite i filmati di alcune telecamere, che avrebbero ripreso la fuga. La ladra una volta identificata sarà denunciata alla Procura per furto.