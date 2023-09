Non risulta essere affatto chiara la causa dell’incendio che ieri notte ha danneggiato l’area esterna di una gelateria del centro cittadino di Licata. L’attività lavorativa non è stata intaccata dal fuoco, che ha danneggiato solamente alcuni arredi. Proprio in mancanza di certezze tutte le ipotesi investigative restano valide. Si segue l’attentato incendiario, ma non può essere escluso il fatto accidentale. L’indagine portata avanti dai poliziotti del Commissariato di Licata è condotta nel massimo riserbo. L’allarme al 112 è stato lanciato dai proprietari.

Il rogo ha interessato soltanto lo spazio attiguo al locale dove erano collocati tavoli, sedie e altri elementi d’arredo. Gli agenti, nel corso del sopralluogo di rito, non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, o altri elementi come bottigliette o contenitori, direttamente collegabili all’azione dolosa di qualche piromane. Le circostanze dell’incendio, quindi, non sono ancora chiare. Appare scontato che i poliziotti abbiano verificato la presenza di impianti di videosorveglianza e se funzionanti acquisito le relative immagini.