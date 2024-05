Simone Messina inaugura una serie di eventi enologici per esplorare i segreti dei vini siciliani

Agrigento – L’Enoteca Corona apre le porte a una serie di eventi dedicati agli appassionati di vino, vitigni e cantine. A fare gli onori di casa è Simone Messina, giovane commerciante noto per la sua attenzione alle esigenze della clientela e la cura nella selezione dei prodotti, sempre di alta qualità e variabilità. Con grande entusiasmo, Messina si dedica a suggerire e guidare i clienti nelle loro scelte, rendendo ogni visita in enoteca un’esperienza speciale.

Obiettivo primo evento di Enoteca Corona: Il primo evento, in programma è stato dedicato ai vini dell’Etna, con un focus particolare sul vitigno Carricante. Questo appuntamento è stato solo l’inizio di una lunga serie di incontri che si concentreranno sia sui territori vinicoli più noti che su quelli meno conosciuti e più misteriosi. L’obiettivo è esplorare insieme e degustare i vini, svelando le peculiarità di ogni area vitivinicola.

Durante la serata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di degustare quattro Etna Bianco, incluso un Superiore, con l’obiettivo di comprendere le differenze tra i vari versanti del vulcano. Ogni vino, pur provenendo dallo stesso vitigno Carricante, presenta sfumature e caratteristiche uniche a seconda della zona di provenienza.

“Siamo felici di inaugurare questa serie di incontri qui all’Enoteca Corona,” dichiara Simone Messina. “Il focus di questa prima serata sarà sui versanti dell’Etna e sul Carricante in particolar modo. Esploreremo cosa significano i versanti e le contrade, cercando di capire le differenze tra i suoli e, soprattutto, creare un momento di comunicazione, cultura e convivialità. Bere responsabilmente non è solo un piacere, ma un modo per conoscere e apprezzare il territorio, le tradizioni e le storie che ogni vino porta con sé.”

Con questi eventi, curati dal giornalista e sommelier Salvo Ognibene e che ha come media partner AgrigentoOggi, Enoteca Corona mira a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di vino, offrendo non solo prodotti di qualità ma anche un’occasione per scoprire e condividere la cultura enologica.