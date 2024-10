L’energia solare è considerata oggi una fonte energetica fondamentale per lo sviluppo sostenibilee per un futuro più green. Grazie al sole è infatti possibile ottenere un tipo di energia completamente pulita, sostenibile, inesauribile e rigenerabile.

Con le diverse tecnologie disponibili per catturare la potenza del sole oggigiorno, inoltre, è possibile sfruttare questa risorsa in modo flessibile: il solare termico per produrre calore, il solare fotovoltaico per trasformare l’irradiazione in energia elettrica per mezzo di pannelli solari e il solare termodinamico (simile al solare termico ma integrato con una pompa di calore) per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

Utilizzare questa energia rinnovabile segna un importante passo avanti nel percorso verso la decarbonizzazione e la transizione energetica, con enormi benefici dal punto di vista ambientale ed economico e da quello relativo alla sicurezza energetica.

In questo articolo vogliamo analizzare i tre aspetti chiavelegati all’energia solare: sostenibilità, risparmioeconomico e sicurezza, con focus sulla ricerca di ExpressVPN relativa alla violabilità degli impianti fotovoltaici dal punto di vista informatico, tema cruciale per il futuro di questi sistemi.

Sostenibilità ambientale

La sostenibilità è un tema cruciale nelle politiche mondiali, tanto da diventare uno dei pilastri della transizione energetica necessaria per ridurre le emissioni, contrastare il cambiamento climatico in corso e raggiungere la cosiddetta Carbon Neutrality entro il 2050.

Tra le strategie presentate nel Green Deal europeo c’è anche l’investimento e l’utilizzo sempre più massiccio delle energie rinnovabili, con il solare a guidare il gruppo. A differenza delle fonti energetiche tradizionali, considerate a tutti gli effetti nocive e inquinanti, l’energia solare non rilascia emissioni durante la produzione, è rinnovabile e inesauribile e può essere sfruttata praticamente in ogni parte del mondo.

Anche dal punto di vista puramente paesaggistico e relativo allo sfruttamento del suolo, l’energia solare risulta vincente, in quanto ha un impatto ambientale minimo in termini di utilizzo del territorio e disturbo ecologico.

Risparmio economico

L’energia solare, grazie all’integrazione di nuove tecnologie, consente di ridurre la vulnerabilità alle fluttuazioni del mercato energetico e raggiungere l’indipendenza energetica,quindi risulta particolarmente interessante e vantaggiosa anche da questo punto di vista.

Questo permette a privati e aziende di abbassare drasticamente le spese in bolletta, con costi operativi minimi: una volta installati, i pannelli fotovoltaici richiedono poca manutenzione e hanno una durata che raggiunge anche i 30 anni, mentre gli inverter sono garantiti oltre i 5 anni. Questo significa che, recuperato l’investimento iniziale di installazione, è possibile generare energia gratuitamente,oltre a poter vendere quella in eccesso.

Sicurezza Energetica e Cyber Security

L’energia solare ha anche un impatto significativo sulla sicurezza energetica, sia a livello nazionale che internazionale. Tramite sistemi fotovoltaici residenziali e microgrid è infatti possibile aumentare l’indipendenza da fonti esterne e diminuire il rischio di vulnerabilità rispetto a possibili crisi energetiche globali, indisponibilità dei combustibili fossili o instabilità geopolitiche.

Questo vantaggio apre però la porta a nuovi rischi: l’integrazione della tecnologia solare nelle reti energetiche e l’incremento della digitalizzazione dei sistemi energetici, rende infatti questi sistemi vulnerabili dal punto di vista degli attacchi informatici.

Essendo i nuovi impianti di energia solare collegati a sistemi di gestione remota e reti intelligenti, sono potenzialmente soggetti a cyber attacchi che potrebbero sabotare le infrastrutture energetiche. Diventa quindi indispensabile adottare misure preventive e implementare strategia di difesa al fine di proteggere i sistemi degli impianti fotovoltaici a prova di hackeraggio e immuni a minacce esterne di qualunque tipo.

Tra le tecnologie più efficaci ci sono i sistemi di rilevamento delle intrusioni, l’utilizzo di password complesse, MFA e crittografia e l’aggiornamento costante di firmware e software per correggere eventuali vulnerabilità. Molto importante anche servirsi di VPN per i dipendenti, così da andare a crittografare le attività online e bloccare tempestivamente gli hacker.

È buona norma, inoltre, educare il personale e i gestori degli impianti sulle migliori pratiche di cyber security, oltre a controllare regolarmente i protocolli di sicurezza del sistema fotovoltaico. Infine, a livello internazionale, è necessario non solo condividere le informazioni sugli attacchi informatici, in modo da permettere a tutti di conoscerli e prevenirli, ma anche creare standard di sicurezza globali che tutti i produttori devono rispettare in modo rigoroso, così da innalzare il livello e garantire che tutti gli impianti di energia solare siano protetti e completamente sicuri.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp