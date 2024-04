Dominio assoluto del “Real Madrink”: il nome rispecchia la realtà! Proprio come i “Blancos” a cui si ispira, domina chiunque sul campo spodestando i vincitori della scorsa competizione. Per la seconda volta e, a distanza di un anno, il mondo del calcio a cinque incontra quello della scuola: lunedì 18 marzo, infatti, i locali del Palamoncada hanno ospitato la nuova edizione del torneo organizzato dal “Liceo Classico e Musicale Empedocle”, che ha visto scontrarsi tra di loro otto squadre. Di queste ha mostrato un carattere e un’intesa superiore alle altre il “Real Madrink”, gruppo capitanato dal rappresentante di istituto Calogero Latino, che ha avuto la meglio su tutti; prima i sei gol rifilati agli “Zeru Tituli” in semifinale, poi altri cinque in finale contro i “Linticchieddri” e la rete inviolata in entrambe le partite hanno reso schiaccianti le vittorie. A non aver lasciato il segno sono stati i campioni in carica dell’”Empedocle All Stars”, sconfitti contro ogni pronostico ai rigori dai “Linticchieddri” durante i quarti di finale. Il pubblico è rimasto positivamente colpito dagli “Spera Ebbasta”, ragazzi ginnasiali che hanno sfidato i sottovalutati “Zeru Tituli”, capitanati da Marco Farruggia, vincendo il terzo posto all’ultimo respiro in una partita molto combattuta.

Salvatore Ciotta, Marco Farruggia, Flavio Tumminello.