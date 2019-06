EMOZIONI PLAY OFF

“Tu chiamale se vuoi…. emozioni”, cantava un poetico Lucio Battisti.

E tante se ne vivono anche nei play off di serie C. La gioia di un gol. L’allegria per una vittoria. La sofferenza per una sconfitta. L’abbraccio con il vicino di posto sconosciuto che diventa all’improvviso amico per la pelle grazie all’amore per la stessa squadra. Le bandiere che sventolano. I cori festanti e di incitamento. E tanta tanta gente negli stadi pieni: questi sono i play off, questa è la serie C.

Le Final Four si avvicinano a ritmo di gol e colpi di scena, di risultati in bilico e partite avvincenti. Anche le gare di andata delle semifinali dei play off hanno regalato un colpo d’occhio magnifico con stadi e curve piene. Finora ci sono stati più di 150.000 spettatori. Appuntamento a domenica sera con le partite di ritorno, quelle che riveleranno i nomi delle quattro straordinarie squadre che si giocheranno il pass per andare in Serie B: lo spettacolo della Lega Pro, avvincente fino all’ultimo respiro. Quelle che, se vuoi, puoi chiamare emozioni.