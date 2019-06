Da Zingarello a Misita, via i rifiuti: plastica e pneumatici rimossi dalle spiagge

Nella giornata di domenica 2 giugno più di 50 volontari hanno raccolto ben 128 pneumatici, tanta plastica da riempire più di 50 sacchi e diversi quintali di rifiuti ingombranti, che attraverso i nostri fiumi inquinati, sono arrivati in mare e le mareggiate invernali hanno depositano sulla spiaggia di zingarello e misita.

“Non possiamo stare a guardare e lamentarci per quanto accade, è necessario che ognuno di noi faccia qualcosa per salvare il nostro pianeta, ormai stretto nella morsa dei rifiuti“