Il Comune di Agrigento corre ai ripari per garantire la manutenzione del verde pubblico. Dopo la scadenza del contratto in vigore, la gestione degli spazi verdi è passata temporaneamente al personale comunale e all’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) tramite convenzione. Tuttavia, il Servizio Verde Pubblico e Decoro Urbano del Comune è privo di mezzi adeguati per svolgere le operazioni necessarie, tra cui la potatura e l’abbattimento di alberi per ragioni di sicurezza e decoro urbano.

Per affrontare questa criticità, l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare 86.137,41 euro dal bilancio comunale per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico. La procedura avverrà tramite MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) , con l’obiettivo di garantire interventi tempestivi e adeguati.Con una Determinazione Dirigenziale , è stato inoltre nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato nell’ingegnere Gerlando Trupia, affiancato da un collaboratore amministrativo, per predisporre gli atti necessari all’affidamento dell’appalto.

La gestione del verde pubblico è da tempo un tema sensibile per i cittadini agrigentini, che chiedono maggiore cura e mantenimento costante degli spazi verdi urbani. La carenza di mezzi e personale dedicato ha generato numerose segnalazioni e lamentele, soprattutto per il degrado di alcune aree e per la necessità di interventi urgenti su alberi pericolantiL’auspicio è che, con il nuovo appalto, si possa garantire una gestione più efficiente e continuativa del verde pubblico, migliorando sia la sicurezza che l’aspetto estetico della città.

