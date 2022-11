“Emergenza topi ad Agrigento”, Firetto presenta interrogazione

E‘ emergenza topi in alcune scuole di Agrigento. Sarebbero numerose le segnalazioni giunte all’ex sindaco, Lillo Firetto. “Nei giorni scorsi viene riferito da diversi genitori- dice il consigliere comunale- che nel corso delle lezioni sono entrati topi nella scuola di Fontanelle. Pare non sia un caso isolato. Topi a spasso anche in via Atenea e in Piazza Ravanusella. Frotte di topi di grosse dimensioni anche a Villaseta e in via De Gasperi e dintorni. Topi dentro le case (anche al quarto piano) in via Picone.” Firetto denuncia “ condizioni igienico-sanitarie gravissime” e ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per chiedere “quali iniziative ha in corso”.