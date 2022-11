Cimitero di Piano Gatta, blitz degli ispettori Asp. Codacons: “Intervengano Prefetto e Procura”

Una “grave situazione igienico-sanitaria”. E’ ciò che sarebbe venuto fuori dal blitz degli ispettori dell’Asp di Agrigento al cimitero di piano Gatta. Odori nauseabondi e fuoriuscita di liquidi daalcune delle bare. Della vicenda è stato informato il prefetto. Il codacons, con Giuseppe Di Rosa, lo scorso 26 ottobre, aveva presentato un esposto e adesso chiede l’intervento del Prefetto e della Procura per “ riportare la legalità al Cimitero di Piano Gatta”, tuona Di Rosa. “Dopo 2 anni dall’insediamento della Giunta Miccichè non avendo avuto il riscontro che dovevamo avere in considerazione degli impegni pre elettorali assunti dallo stesso sindaco- afferma Di Rosa- Procura e Prefetto adesso diano risposte al territorio. Solo con un serio e deciso intervento da parte delle massime autorità locali, si potrà finalmente riportare la normalità in questo martoriato territorio.”