La DC chiede maggiore chiarezza ad Aica e interroga il sindaco Balsamo sulla mancanza di intervento

“La situazione è difficilissima, con turni di distribuzione nelle case che superano sempre più spesso la settimana, ed al danno si aggiunge la beffa: spesso i turni saltano, ma nessuno lo comunica agli utenti”. A sostenerlo sono i consiglieri comunali della DC di Licata, che interpellano sia Aica, sia il sindaco Angelo Balsamo, chiedendo maggiore chiarezza. “Ad Aica – sono le parole del capogruppo della DC Giuseppe Russotto e dei consiglieri comunali Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato – chiediamo di fare in modo che ogni cambiamento di turno venga comunicato con tempestività agli utenti. Alla gravità dell’emergenza idrica, infatti, si aggiungono le mancate comunicazioni. Quando il turno atteso per un dato giorno salta, gli utenti chiamano l’apposito numero di Aica, ma una voce preregistrata si limita a comunicare che quel giorno l’acqua non arriverà, senza annunciare quando il turno sarà recuperato”. “Il sindaco Angelo Balsamo – aggiungono i consiglieri comunali della DC – considerato che il Comune di Licata fa parte, a pieno titolo, di Aica, perché non prende posizione, a tutela dei cittadini, su questa situazione? A lui non arrivano le segnalazioni, e le lamentele, che gli utenti rivolgono a noi ogni giorno? In una situazione drammatica come quella che viviamo, a nostro avviso, è indispensabile che il sindaco si faccia sentire, ed in maniera energica, con i vertici di Aica, per tutelare la propria collettività”.