Un’inedita cornice nel cuore del Rione Commerciale della Città dei Templi

L’atmosfera solenne del Palacongressi del Villaggio Mosè ha fornito lo sfondo perfetto per onorare il lavoro della Polizia di Stato, dimostrando il costante impegno nel garantire la sicurezza e la giustizia per tutti i cittadini.

Quest’anno, il 172º anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stato celebrato in una cornice inedita e suggestiva: il Palacongressi del Villaggio Mosè, situato viale Leonardo Sciascia nel rione commerciale di Agrigento, noto anche come la città dei Templi.

L’evento, che segna la prima celebrazione ufficiale con il nuovo questore Tommaso Palumbo, è stato particolarmente significativo per la comunità locale e nazionale. La scelta di questa location aggiunge un tocco di novità e prestigio alla festa della Polizia, evidenziando l’importanza storica e culturale dell’anniversario.

La celebrazione in concomitanza con eventi simili che si terranno in tutta Italia, evidenzia l’unità e la coesione della Polizia di Stato nel proteggere e servire la nazione. Un’occasione non solo per commemorare i sacrifici e l’impegno degli uomini e delle donne in divisa, ma anche per rafforzare i legami con la comunità e rinnovare il senso di appartenenza e orgoglio nel servire la collettività.