Emergenza Covid. Si snellisce procedura comunicazioni di fine isolamento

A Sciacca cambia la procedura delle comunicazioni sanitarie di fine isolamento ai soggetti precedentemente colpiti dal contagio Covid, comunicazioni Asp che finora sono state notificate agli interessati dalla Polizia Municipale. Il sindaco Francesca Valenti ha comunicato oggi alla direzione dell’Asp di Agrigento, a ulteriore chiarimento di altre note, che l’iter verrà semplificato per rispondere alle richieste dei cittadini. “Con decorrenza immediata, – scrive il sindaco – i soggetti positivi al Covid-19, e quindi in isolamento obbligatorio, nel momento in cui viene caricato sul portale Asp l’esito negativo del tampone di fine quarantena, opportunamente scaricato dall’interessato e conservato per eventuale esibizione, si possono considerare guariti e quindi liberi di circolare”. Nella nota alla direzione dell’Asp, inviata anche al dipartimento di Prevenzione di Agrigento e del Distretto Sanitario di Sciacca, il sindaco Francesca Valenti ribadisce “le lamentele a volte molto esasperate rappresentate all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco di Sciacca dai soggetti interessati, costretti a rimanere ‘reclusi’ in casa per diversi giorni nonostante l’esito negativo del tampone rilevato nello stesso portale dell’Asp, a cui viene dato loro accesso tramite comunicazione di codice all’atto del tampone, nell’attesa di ricevere il provvedimento di fine isolamento predisposto dagli Uffici dell’Azienda Sanitaria”.