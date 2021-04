Efficientamento energetico, al via il corso sulla posa del cappotto termico

Efficientamento energetico, tanti i cittadini che utilizzando il Superbonus 110 per cento hanno avviato le procedure per l’installazione del cappotto termico. A fronte della richiesta sempre più numerosa, però, occorre che le imprese edili si avvalgano di tecnici specializzati nel settore in modo da fornire ai cittadini un servizio di qualità.

In tal senso l’Esiea, presieduto da Tommaso Sciara, insieme con Ance Agrigento diretta da Carmelo Salamone, Ceama presieduta da Luigi Costanza e Itac, nell’ottica di una costante cura e vicinanza alle esigenze delle imprese di costruzioni, si è fatto promotore di un corso per “Posatore esperto di cappotto termico” rivolto proprio alle maestranze del settore edile che intendono qualificare le proprie competenze sulla posa del cappotto termico, garantendo così alla committenza la realizzazione dei lavori a regola d’arte.

Durante il corso, che si svolgerà nella sede Esiea Cpt, saranno anche effettuate delle prove pratiche di posa con l’ausilio di Giuseppe Sole, tecnico esperto commerciale nella posa di capotti termici, e dell’architetto Luca Cosentino che tratterà la parte teorica con approfondimenti sulla normativa di sicurezza, lavori in quota, norme UNI/TR 11715 e 11716, sistema a cappotto, materiali, tipologie, tecniche di posa e rifiniture.

Per quanto riguarda la parte pratica, si procederà con la posa in opera di cappotto termico, completo fino alla finitura, sagomatura di finestre, porte elementi aggettanti, partenza alla base e soluzioni d’angolo.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 0922.598055 oppure inviare una mail all’indirizzo esieacptag@gmail.com.