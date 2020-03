Emergenza Coronavirus, patronato e Caf ItalUil aperti regolarmente

La ItalUil di Agrigento in questo momento di emergenza garantisce il servizio di patronato e di Caf regolarmente. “Non possiamo abbandonare i nostri iscritti – dicono il segretario provinciale Gero Acquisto e Giovanni Miceli – e per garantire la continuità del servizio abbiamo creato le condizioni ai nostri operatori di patronato e caf (che operano nei comuni della provincia) di lavorare a porte chiuse offrendo i servizi a distanza (utilizzando le mail e whatsapp). Basta chiamare i numeri delle sedi comunali Ital-Uil e quello della Sede Provincia le per avere delucidazioni e per ottenere le prestazioni. Il numero della sede Provinciale Ital è il seguente: 0922 401575.

Il numero del Caf Provinciale è il seguente: 0922 619422

Con il decreto “Cura Italia”, molti cittadini, imprenditori e lavoratori in generale, hanno bisogno di compilare le pratiche per ricevere il sussidio: congedo parentale, bonus baby sitter, indennità professionisti, autonomi, Cococo, lavoratori agricoli e dello spettacolo nonchè Naspi, Discoli e disoccupazione agricola.

“Siamo e saremo, inoltre – continuano Acquisto e Miceli – al fianco anche di chi ha perso il posto di lavoro per via di questa vera e propria guerra, abbiamo deciso che in questo momento difficile non lasceremo nulla di intentato e saremo al fianco di chi ha bisogno. Proprio per questo motivo, pur tra i pericoli, saremo al lavoro”.