Emergenza coronavirus 10 novembre scadenza presentazione domande voucher spesa

CANICATTI’. AVVISO PUBBLICO: RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ai soggetti che si trovano in stato di bisogno per l’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, e NON hanno beneficiato del buono spesa con istanza presentata entro lo scorso 5 Giugno 2020 – scadenza presentazione domanda 10 novembre 2020

Le domande dovranno essere inviate prevalentemente a mezzo mail all’indirizzo solidarietasociale@comune.canicatti.ag.it

SOLO in caso di estrema difficoltà potrà essere consegnata a mano, previa prenotazione telefonica, chiamando l’Ufficio Servizi Sociali del Comune ai numeri telefonici 0922/734505 – 0922/734310.

I voucher possono essere utilizzati solo per acquistare