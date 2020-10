Coronavirus in Sicilia, boom di contagi: 886 nuovi casi (55 ad Agrigento) e 9 morti

Il nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, sull’andamento del Coronavirus in Sicilia, segna un ulteriore incremento dei nuovi positivi, mentre la Regione ha ordinato nuove misure restrittive da adottare per contrastare la diffusione del contagio del Covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 886 casi, a fronte di 7.147 tamponi analizzati. E ci sono anche 9 morti. I dati sono aggiornati alle ore 15 di oggi, sabato 24 ottobre. I nuovi casi nell’Isola così distribuiti per provincia: 55 ad Agrigento, 258 a Palermo, 276 a Catania, 48 a Messina, 96 a Trapani, 102 a Ragusa, 37 a Siracusa, 7 a Enna e 7 a Caltanissetta

Gli attuali positivi nell’Isola sono 9.889, di cui 606 ricoverati in ospedale con sintomi, 90 in terapia intensiva, e 9.193 in isolamento domiciliare. I casi complessivi di Covid in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 16.602; i guariti 5.896, mentre i morti salgono a 417.