“Emergente pizza”, tra i migliori under 30 c’è Vincenzo La Porta

Vincenzo La Porta della pizzeria “Le Fontanelle” di Raffadali è stato selezionato per “Emergente pizza” tra i migliori pizzaioli under 30 del centro sud. Il concorso, organizzato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali di Witaly, da anni seleziona i migliori talenti (diventati nel tempo i protagonisti indiscussi del settore). Domenica 10 e lunedì 11 ottobre nell’Università dei sapori di Perugia si svolgeranno le selezioni per la finale dell’edizione 2023 che metterà di fronte i migliori tre del centro-nord e i migliori tre del centro-sud. Il format , in quasi 20 anni di competizioni, ha lanciato tantissimi talenti che ora sono diventati i protagonisti indiscussi del settore.