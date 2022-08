Elisa e il suo Back to the Future Tour 2022 nella Valle dei Templi

La musica e la voce di Elisa al teatro Valle dei Templi di Agrigento. Il primo settembre prossimo la cantautrice triestina arriva con “Back to the Future Live Tour”, un festival itinerante per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Nel progetto sono stati coinvolti anche Music Innovation Hub e altri organi, col fine di dare vita ad un tour che sensibilizzasse i fan di Elisa sull’argomento. Back to the Future Live Tour tocca location di particolare valore naturale e paesaggistico, e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale.Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it e nei circuiti abituali.