Domani, domenica 27 aprile, si vota per l’elezione del presidente dell’ex Provincia (Libero Consorzio comunale) e dei componenti del Consiglio provinciale. Due i candidati a presidente: Stefano Castellino (sindaco di Palma di Montechiaro) e Giuseppe Pendolino (sindaco di Aragona). Seggi aperti alle 8 fino alle 22. Lunedì, 28 aprile, si svolgeranno le operazioni di scrutinio e si provvederà alla proclamazione degli eletti.

Entro dieci giorni il nuovo presidente dovrà convocare il Consiglio provinciale. Hanno diritto di voto 584 tra sindaci e consiglieri comunali dell’Agrigentino. Il voto, come noto, non riguarderà infatti i cittadini, ma gli eletti nei vari Comuni, le cui preferenze saranno calcolate in base a un coefficiente che nei fatti premia maggiormente i centri più grandi.

Stefano Castellino è sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Dc, Lega, Udc e Noi Moderati; Giuseppe Pendolino da Mpa, Forza Italia e Partito democratico e Movimento 5 stelle. Le elezioni provinciali rappresentano una tornata elettorale di confronto sul fronte degli equilibri politici del territorio, soprattutto sentito tra i due maggiori partiti di Centrodestra: Fratelli d’Italia e Forza Italia.

