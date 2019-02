In occasione delle elezioni presidenziali in Senegal, domenica 24 febbraio, l’Amministrazione comunale di Agrigento, su richiesta del delegato della comunità Diop Papa Madoke, e d’intesa con l’Ambasciata del Senegal, ha messo a disposizione un locale dove poter svolgere le operazioni di voto. In questo modo oltre 300 senegalesi residenti ad Agrigento e provincia, potranno, molti per la prima volta, esercitare il diritto di voto anche se lontani dal loro Paese d’origine-