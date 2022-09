Elezioni politiche, fuori Tardino dentro Iacono

Colpo di scena alle politiche in provincia di Agrigento. Il sistema “Eligendo”, che conteggia i voti, e calcola automaticamente la distribuzione dei seggi, ha modificato l’elenco degli eletti alla Camera per il collegio Sicilia 1 P02. Resta fuori Annalisa Tardino della Lega, in favore di un seggio al Partito Democratico, che è al momento occupato dal vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano. Lo scranno, tuttavia, dovrebbe toccare all’agrigentina Giovanna Iacono, dato che Provenzano sarà costretto a scegliere il seggio di Palermo, dove il Pd ha ottenuto una percentuale minore di preferenze.