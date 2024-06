Si vota fino alle 23 di oggi, domenica 9 giugno, per le elezioni Europee e per le comunali in sei comuni dell’Agrigentino. Sono stati 10.713, pari 23,8% degli aventi diritto al voto, gli elettori che alle ore 12 di oggi si sono recati alle urne per le elezioni amministrative. Per le Europee, l’affluenza, nei Comuni dell’Agrigentino, si è fermata invece al 16,25%

Elezioni comunali. L’affluenza maggiore, il 30,64%, si è registrata a Campobello di Licata. L’affluenza più bassa a Santa Elisabetta: 18,74%. Ad Agrigento, per le Europee, ha votato il 15,47% degli aventi diritto, mentre a Favara il 12,09%. Seggi aperti fino alle 23. Poi inizierà lo spoglio per le Europee. Domani, lunedì 10 giugno, dalle 14 quelle per le amministrative.

Per poter esercitare il diritto di voto, è necessario esibire all’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste si risulta iscritti un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.