Elezioni, nei 14 comuni interessati al voto ha votato il 48,21 % degli aventi diritto

Nei 14 comuni dell’Agrigentino interessati dalle elezioni comunali su 120.440 elettori si sono recati alle urne 58.066 il 48,21 % degli aventi diritto. Record negativo nel comune di Sant’Angelo Muxaro in cui si è registrata l’affluenza più bassa di queste amministrative con meno del 30% degli aventi diritto che si è recato alle urne: su 3.322 iscritti ai registri elettorali hanno votato in 960 ovvero il 28,6% degli aventi diritto.

A Burgio hanno votato in 1.876 il 53,22% aventi diritto -0,81% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Calamonaci i votanti sono stati 855 il 45,82% aventi diritto -5,33% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Castrofilippo si sono recati alle urne 1.724 votanti il 42,85% aventi diritto -0,04% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Cianciana i votanti sono stati 2.255 il 33,69% per un – 2,99% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Grotte si sono recati alle urne 3.342 votanti il 35,55% e in questo caso + 0,17% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Joppolo Giancaxio hanno votato in 817 il 42,82% degli aventi diritto -2,45% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Licata hanno espresso la loro preferenza 19.306 votanti il 45,09% degli aventi diritto + 2,75% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Lucca Sicula hanno votato in 1.303 il 59,63% degli aventi diritto + 2,50% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Menfi i votanti sono 7.659 il 59,70% degli aventi diritto -1,37% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Ravanusa si sono recati alle urne 6.382 votanti il 43,74% degli aventi diritto + 0,17% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Sambuca di Sicilia hanno votato in 3.774 il 67,62% degli aventi diritto +3,04 rispetto alle precedenti ammnistrative.

A San Giovanni Gemini hanno espresso la loro preferenza in 5.172 il 71,56% degli aventi diritto, +0,13% 04 rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Sant’Angelo Muxaro hanno votato solo 960 persone il 28,90% degli aventi diritto – 1,12% rispetto alle precedenti ammnistrative.

A Santo Stefano Quisquina alle urne si sono recati 2.641 cittadini il 59,10% degli aventi diritto -7,37 04 rispetto alle precedenti ammnistrative.