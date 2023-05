Liberi e solidali: “Sull’aeroporto ad Agrigento concretezza e non false promesse”

I consiglieri comunali di Agrigento del gruppo “Liberi e solidali”, Nello Hamel, Alessia Bongiovì e Roberta Zicari, intervengono nel merito dei ritardi infrastrutturali nel territorio, e affermano: “Noi non vogliamo scegliere tra strade, treni e aerei. Almeno il 40% dei fondi del Pnrr devono essere destinati al sud: noi vogliamo tutto. Chiederemo un’audizione in Quarta Commissione all’Assemblea Regionale per avere notizie sulla chiusura dell’anello autostradale Gela/Castelvetrano, sulla Agrigento/Palermo, sulla tangenziale di Agrigento, sui viadotti Morandi e Maddalusa e sulle prospettive di treni più veloci. In merito all’ aeroporto da bravi agrigentini Doc ci speriamo e crediamo. Auspichiamo, però, un atteggiamento serio e responsabile da parte della politica: no alle false promesse. La politica prenda un impegno serio e formale. Che sia subito indicata tempistica di realizzazione, luogo e asse di investimento. Se invece deve essere un tema da propaganda elettorale senza reale prospettiva o intenzione di realizzarlo, allora la politica non crei false illusioni come ha fatto in passato, da oltre 50 anni”.