Caos nel seggio di una scuola dell’Agrigentino dove sono finite le matite per votare. Il problema si e’ verificato nella sezione 47 della scuola Manhattan, al Villaggio Peruzzo, frazione del capoluogo siciliano. All’interno e all’esterno dei locali dell’istituto si e’ creato un caos con file interminabili per oltre due ore. L’ufficio elettorale e’ stato allertato per provvedere all’invio del materiale.