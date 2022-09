Elezioni, gli auguri “ironici” di Michele Sodano

Sono diversi i messaggi di auguri e di buon lavoro ai neo eletti agrigentini alla Regione e alla camera e tra questi ci sono quelli dell’ex deputato nazionale, Michele Sodano. Lo fa con un post ironico sui social. “Sentitissimi auguri ai deputati rieletti ad Agrigento per l’Assemblea Regionale Siciliana- scrive-. I cittadini vi hanno premiato per gli straordinari, inenarrabili e portentosi benefici che, è sotto gli occhi di tutti, avete portato al territorio durante gli ultimi 20 anni della vostra costante, immacolata e proficua presenza in politica.” Un “grazie” è rivolto anche alla popolazione “che, giustamente, prende alla lettera il detto di “squadra che vince non si cambia”, perché nei prossimi 5 anni i nostri onorevoli possano portare ancora più sviluppo di quello che abbiamo vissuto finora. Non troppo, mi raccomando, lasciateci ancora solo qualche scusa per emigrare. Pregevole anche il lavoro dei partiti vincenti, dalla rifondata Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, a Forza Italia, passando per Fratelli d’Italia e per il fantomatico movimento degli Autonomisti Siciliani, il cui programma, su tutti, spicca per visione e prospettive. Avanti cosí, consapevoli del fatto che sono proprio gli uomini a essere artigiani della propria fortuna (“faber est suae quisque fortunae” cit.), e noi siciliani, in questo siamo maestri. La speranza è che infatti la popolazione possa sempre seguire i nostri beniamini- conclude Sodano- in ogni competizione elettorale e che si possa mantenere, in questo modo, il trend di progresso che, soprattutto nella nostra parte di Sicilia, rompe ogni record mondiale, forse universale.”