Elezioni ad Agrigento, preferenze ed eletti al Consiglio comunale

Stabilito che sarà il ballottaggio a decidere chi diventerà il nuovo Sindaco di Agrigento tra Franco Miccichè, e l’uscente Lillo Firetto, bisognerà aspettare per conoscere i 24 nomi di quanti andranno ad occupare un posto in Consiglio comunale. Erano 478 i candidati, appunto, per 24 “poltrone” all’aula consiliare.

Il primo eletto, con oltre 700 preferenze, risulta essere per la seconda volta consecutiva Marco Vullo di Villaseta, con la lista “Uniti per la Città”, alle sue spalle con circa 600 preferenze Pasquale Spataro della lista “Onda”, a sostegno di Lillo Firetto, mentre superano 500 preferenze Teresa Nobile e Alessandro Sollano di “Cambiamo Rotta”, e Antonino Amato “Andiamo Avanti con Firetto”.

Tra i candidati sicuri del posto di consigliere, quindi, Marco Vullo, Pasquale Spataro, Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Angelo Vaccarello, Davide Cacciatore, Antonino Amato, Nello Hamel, Simone Gramaglia, Claudia Alongi, Pietro Vitellaro, e poi i probabili Mario Silvio Fontana, Ilaria Maria Settembrino, Carmelo Cantone, Tanja Castronovo, Francesco Alfano, Gioacchino Alfano.