Elettroutensili di Ferramenta Giusti: quello che ci vuole per ogni lavoro di casa 

Se anche tutti ti diletti di fai da te e lavoretti di casa, organizza il tuo piccolo laboratorio domestico con gli elettroutensili per occuparti, per esempio, della realizzazione di costruzioni impegnative che possono prevedere anche sagomature e incastri. Di seguito puoi scoprire quali sono alcuni degli elettroutensili che risultano più utili da avere a portata di mano.

Trapano

Per iniziare, non può mai mancare un trapano che possa eseguire una serie di fori su diversi materiali. Non è sufficiente avere a tua disposizione un modello versatile e affidabile perché devi sempre verificare che si tratti di uno strumento munito di diversi accessori come spazzole, punte a tazza, platorelli, punte di varie misure etc.

Per quanto riguarda il funzionamento, può essere a rotazione oppure a rotopercussione. È la seconda può essere utilizzata anche perforare delle pareti in mattoni. L’alimentazione può essere a batteria oppure elettrica. Nel primo caso, ti conviene avere sempre una batteria di scorta sempre in carica per evitare di dover interrompere il lavoro. Inoltre, considera di prendere elettroutensili che funzionano tutti con la stessa batteria per maggiore praticità.

Martello demolitore

Quando si parla di tassellatore e di martello demolitore, si fa riferimento praticamente alla stessa cosa. È un elettroutensile che consente di eseguire operazioni di demolizione. Usalo se devi rimuovere vecchi pavimenti, demolire piastrelle, abbattere una parete o anche solo fissare un tassello nel muro di mattoni e cemento.

Se hai una parete in pietra o in cemento, fai ben poco con un trapano ma ti occorre un tassellatore ogni volta che devi montare una mensola o simile. Un martello demolitore ha un motore più potente rispetto a un semplice trapano, il quale ha un movimento a battente invece che pneumatico.

Seghetto alternativo

Il seghetto alternativo è quello che ti serve per eseguire i tagli sagomati. È uno strumento che consente di tagliare lungo una linea rettilinea grazie a una guida. Durante la fase di scelta, verifica sempre quali sia lo spessore massimo di taglio. Un buon prodotto dà sempre a disposizione nella confezione una serie di lame di sostituzione dato che si possono rovinare nel corso del tempo. In base al tipo di lama utilizzata, può intervenire non solo sul legno ma anche su altri materiali come tubi in plastica o in metallo, come quelli dell’impianto idraulico.

Se scegli un’alimentazione a corrente elettrica per questo utensile come per tutti gli altri presenti nell’elenco, ottieni uno strumento più potente rispetto a quello alimentato a batteria. Tuttavia, dovrai fare con l’ingombro del cavo elettrico.

Levigatrice

Usa una levigatrice per esercitare un’azione abrasiva. Ti basta scegliere la grana del foglio per rimuovere le finiture da elementi in legno oppure la tinta vecchia su una parete di casa. Per ottenere una superficie liscia, devi eseguire più passate aumentando di volta in volta la grana del foglio montato sulla tua levigatrice, che in gergo può essere chiamata anche ballerina.