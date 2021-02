Leadership e genere: corso SDA Bocconi-Soroptimist per future manager

Il Soroptimist International d’Italia offre la possibilità a giovani donne laureate, selezionate dai singoli club, di partecipare gratuitamente a un corso di formazione di 3 giorni, realizzato dalla SDA Bocconi School of Management sul tema “Leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva “. Il Soroptimist Club di Agrigento, che per la propria competenza selezionerà una giovane donna laureata residente o domiciliata in provincia di Agrigento, comunica che ulteriori informazioni si possono trovare sul bando e sul sito www.soroptimist.it dove è reperibile anche lo schema della domanda che va inviata entro il 28 febbraio 2021 all’indirizzo agrigento@soroptimist.it