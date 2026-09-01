L’assemblea dei sindaci della provincia, convocata dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino, ha eletto stamani nell’aula consiliare “Giglia” i sette nuovi componenti della Conferenza provinciale di organizzazione e razionalizzazione delle rete scolastica.
Della conferenza, prevista dalla Legge regionale n. 6/2000, oltre al sindaco di Agrigento (componente di diritto in quanto sindaco del comune capoluogo), faranno parte i sindaci dei Comuni di Casteltermini, Realmonte, Naro, Porto Empedocle, Raffadali, Santa Elisabetta e Villafranca Sicula.
La seduta è stata presieduta dal presidente Pendolino alla presenza della dirigente del settore istruzione del Libero Consorzio di Agrigento Maria Antonietta Testone. Non essendo previsti per l’anno scolastico 2026/27, nuovi accorpamenti tra istituti scolastici, l’organismo si occuperà della razionalizzazione della rete scolastica.
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