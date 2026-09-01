﻿Comitini, la Città più piccola d’Italia si distingue e diventa un “caso” nazionale finito sulle pagine di Avvenire perché “cresce a vista d’occhio, migliora la qualità della vita, realizza iniziative di spessore culturale, completa opere pubbliche importanti, recupera immobili chiusi da anni. Dialoga”, si legge nelle pagine del noto quotidiano.

La città delle miniere, dello zolfo e delle zolfare, dei premi Nobel Quasimodo e Pirandello, di Andrea Camilleri, dove Domenico Modugno giro’ un film, dove e’ stato girata una fiction sulla vita di Rosario Livatino, si sta distinguendo così tanto che il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, ha deciso di dedicarle un ampio spazio.

“Per noi – dice il sindaco Luigi Nigrelli – è motivo di orgoglio. E’ uno stimolo ad andare avanti e continuare l’opera di risanamento e riqualificazione intrapresa”. Nel prossimo mese di maggio Comitini ospiterà il Giovaninfesta 2027, con la partecipazione di tutti i giovani della Diocesi di Agrigento.

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