Il progetto musicale EL PAPI arriva ad Agrigento: appuntamento venerdì primo settembre nei locali dell’Area di via Cavaleri Magazzeni. EL PAPI trasporterà le sonorità e le “calde atmosfere” che solo il raggaeton è in grado di regalare , in contesti urbani unici, impensabili e irripetibili . Balli, installazioni e allestimenti a tema saranno i protagonisti, tutto il resto lo farà la musica. Ingresso libero fino alle 23:30 e solo per maggiorenni. I primi 500 avranno un ingresso omaggio per un’altra serata, sempre nella discoteca all’aperto, che è in programma sabato 2 settembre con Davide Don, già concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini e Donne.

Dj Gabriele Schillaci, Peppe Yajvox , Alex Lena alle percussioni.