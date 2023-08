La Serie D, pur avendo preso il via con la Coppa Italia di categoria, inizierà la nuova stagione il 10 settembre prossimo. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2023-2024: nove gironi, dei quali A e B a venti squadre e i restanti a diciotto, per un organico di 166 club.

L’Akragas è stata inserita nel Girone I insieme ad Acireale, Afragolese, Canicattì, Castrovillari, Città di S. Agata, F. C. Lamezia Terme, Gioiese, Licata, Locri, Nuova Igea Virtus, Portici, Ragusa, San Luca, Sancataldese, Siracusa, Trapani, Vibonese. 18 squadre che potrebbero diventare 19 con il possibile inserimento della Reggina sulla quale si è fatto un gran parlare. La formazione calabrese non è stata ammessa al prossimo campionato di Serie B. Il ricorso è stato ritenuto illegittimo anche dal Consiglio di Stato, che ha dato dunque il via libera al Brescia. In ogni caso, i dubbi più grandi sono legati all’ammissione degli amaranto in un campionato come quello di Serie D, sia per una questione di costi che per una questione di spazi.