Nuove aperture e progetti sociali per la società di energia e gas di Marcello Giavarini: Biagio Nigrelli nominato responsabile delle Comunità energetiche rinnovabili.

Egogreen, la società di energia e gas dell’imprenditore agrigentino Marcello Giavarini, inaugura il secondo punto vendita in provincia di Agrigento. Dopo Siculiana, in via Stazzone 1, arriva ora un nuovo punto vendita a Porto Empedocle, e presto saranno attivate filiali anche ad Agrigento e Canicattì.

Questo espansione è accompagnata da un progetto a scopo sociale. È stato affidato a Biagio Nigrelli l’incarico di responsabile per l’area montana delle CER, Comunità energetiche rinnovabili. “Abbiamo sempre a cuore la Sicilia,” spiega Giavarini. “Lo scopo è stare vicini alle famiglie. Qui i cittadini possono venire e chiedere chiarimenti sulla bolletta. Le offerte per Agrigento e provincia sono particolarmente vantaggiose; il territorio deve avere una tariffa speciale.”

Marcello Giavarini: Imprenditore e Sostenitore di Iniziative Sociali

L’intervista con Giavarini

Marcello Giavarini non è nuovo a opere di sostegno ad iniziative di scopo sociale. A Porto Empedocle, gli è stata omaggiata una maglia della gloriosa Empedoclina con il suo nome, un chiaro segnale del suo supporto alla squadra granata. Il suo interesse per l’Akragas non è mai tramontato; continua a seguire le evoluzioni della squadra biancoazzurra e non nasconde il desiderio di tornare a occuparsene quando ci saranno le condizioni.

Giavarini ha sostenuto anche la squadra di San Biagio, che ha recentemente vinto il campionato di prima categoria ed è approdata in seconda categoria. Ultimamente, ha sponsorizzato e sostenuto un’esperienza speciale per due bambini del gruppo scout Agesci Licata 1, guidato da Anna Curella e Ignazio Fiorella. Bambini e capi del Licata 1 hanno trascorso le vacanze a Roma e hanno partecipato all’udienza di Papa Francesco. Durante l’udienza, un lupetto e una coccinella del gruppo sono stati invitati a salire sulla Papamobile e a fare il giro della piazza insieme a Papa Francesco, che benediceva tutti i presenti.

A contribuire al viaggio a Roma del gruppo scout è stato proprio l’imprenditore licatese Marcello Giavarini, titolare di Egogreen, che ha commentato: “Sono felice per i due ragazzi”.