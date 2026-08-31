AGRIGENTO – Un grosso albero è crollato questa sera in via Alcide De Gasperi, finendo sulla carreggiata e coinvolgendo alcune auto parcheggiate. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano persone ferite.

Il cedimento si è verificato poco prima delle 21 di oggi, lunedì 31 agosto, nel tratto della via De Gasperi che scende dalla zona dell’ex campetto Sip, all’incirca all’altezza del negozio di tappeti.

La pianta, di notevoli dimensioni, si è abbattuta improvvisamente occupando gran parte della sede stradale. Alcune vetture parcheggiate sarebbero state danneggiate dai rami e dal tronco, mentre altre sono rimaste praticamente intrappolate dall’ingombro.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, arrivati poco dopo per mettere in sicurezza la zona e avviare le operazioni necessarie alla rimozione dell’albero. La circolazione è inevitabilmente condizionata: per consentire agli automobilisti di allontanarsi dall’area, in alcuni casi i mezzi vengono fatti procedere in senso contrario sotto le indicazioni degli operatori presenti sul posto.

Resta da accertare cosa abbia provocato il cedimento. L’episodio ripropone comunque il tema delle condizioni e della manutenzione delle alberature cittadine, soprattutto quando si trovano a ridosso di strade, marciapiedi e aree utilizzate per la sosta.

Per fortuna il crollo, nonostante le dimensioni dell’albero e la presenza di numerose auto nella zona, non avrebbe provocato conseguenze alle persone.

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Paura in via De Gasperi, grosso albero si abbatte sulla strada e sulle auto

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Meta description: Grosso albero crolla in via De Gasperi ad Agrigento, nella zona dell’ex campetto Sip. Auto danneggiate e strada bloccata, intervento dei vigili del fuoco.

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