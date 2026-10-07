EgoGreen al fianco dell’Akragas: con i contratti luce e gas in regalo l’abbonamento allo stadio
L’iniziativa dedicata ai tifosi biancazzurri: con un contratto EgoGreen previsto l’abbonamento in Curva, con due contratti quello in Tribuna coperta e gadget esclusivi.
AGRIGENTO – Energia e passione biancazzurra si incontrano in una nuova iniziativa promossa da EgoGreen, che scende in campo al fianco dell’Akragas SLP e dei suoi tifosi mettendo in palio l’abbonamento per assistere alle partite casalinghe del Gigante.
La promozione prevede che, con la sottoscrizione di un contratto EgoGreen luce oppure gas, il tifoso possa ottenere un abbonamento in Curva per la stagione dell’Akragas. Sottoscrivendo invece due contratti, nelle combinazioni luce più luce, gas più gas oppure luce più gas, è previsto un abbonamento in Tribuna coperta, oltre a gadget esclusivi EgoGreen.
«Per noi sostenere l’Akragas significa stare vicino alla squadra, alla città e a tutti i tifosi biancazzurri», è il messaggio che accompagna l’iniziativa, sintetizzata dallo slogan: “La tua energia. Il tuo posto allo stadio”.
Un modo per rafforzare il legame tra lo sponsor, la società e la tifoseria, trasformando la scelta della fornitura energetica in un sostegno concreto alla passione per i colori biancazzurri.
Per conoscere nel dettaglio modalità di partecipazione, condizioni e requisiti dell’iniziativa, è necessario fare riferimento al regolamento completo, disponibile presso la sede EgoGreen al Villaggio Mosè, in via Leonardo Sciascia snc.
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