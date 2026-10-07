Il giudice accoglie la domanda di un cittadino agrigentino: riconosciuto il nesso tra le infiltrazioni e i danni all’immobile. L’Azienda dovrà anche eseguire gli interventi necessari per evitare nuovi episodi e sostenere le spese della CTU e quelle processuali.

AGRIGENTO – Il Tribunale di Agrigento ha condannato AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini, a risarcire con 20.108,43 euro un cittadino agrigentino, assistito dall’avvocato Davide Lo Presti, per i danni provocati alla sua proprietà da infiltrazioni d’acqua.

La decisione è contenuta nella sentenza n. 1322/2026, pubblicata il 6 ottobre e pronunciata dal giudice Gerlando Lo Presti Seminerio. Oltre al risarcimento, AICA è stata condannata a realizzare gli interventi necessari per evitare il ripetersi degli eventi dannosi, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio.

La vicenda nasce dalle perdite d’acqua verificatesi in prossimità della proprietà del cittadino. Secondo quanto sostenuto in giudizio, le infiltrazioni avrebbero provocato danni all’immobile. AICA, dopo diverse segnalazioni e diffide, era intervenuta sulla condotta, ma nel frattempo i danneggiamenti si erano già manifestati.

La difesa dell’attore ha prodotto nel corso del giudizio un’ampia documentazione, anche fotografica, relativa sia agli effetti delle infiltrazioni sia agli interventi effettuati nella zona. Secondo la tesi sostenuta dall’avvocato Lo Presti, alcuni lavori e i ripetuti scavi avrebbero contribuito ad aggravare la situazione.

Un passaggio determinante è stato rappresentato dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice. Il CTU ha ricondotto i danni lamentati alle infiltrazioni che interessavano l’immobile e ha quantificato in 20.108,43 euro gli interventi necessari per il ripristino.

Nella motivazione il Tribunale richiama l’articolo 2051 del Codice civile, relativo ai danni cagionati da cose in custodia, e afferma la responsabilità dell’Azienda. Secondo il giudice, dagli accertamenti tecnici è emerso un nesso di causalità tra il danno e la mancata manutenzione del bene nella disponibilità esclusiva della convenuta.

La sentenza stabilisce quindi che AICA dovrà non soltanto risarcire il proprietario, ma anche porre in essere le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni e impedirne il ripetersi.

Il Tribunale ha invece escluso il coinvolgimento della compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company S.A., chiamata in causa da AICA, poiché i danni accertati si riferiscono a un periodo antecedente alla stipula della polizza.

Nel dispositivo il giudice ha infine posto a carico di AICA le spese processuali sostenute dall’attore e quelle della consulenza tecnica d’ufficio, mentre sono state compensate le spese del giudizio tra l’Azienda e la compagnia assicurativa.

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