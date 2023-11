Il carrello elevatore è uno strumento fondamentale in qualsiasi magazzino, poiché semplifica le attività di stoccaggio. Si tratta di un attrezzo compatto e maneggevole, con una capacità di carico che varia da 1 a 2 tonnellate e un’altezza di sollevamento di 6 m.

Ma quale modello acquistare? Non tutti sanno, infatti, che sul mercato esistono diversi tipi di elevatori elettrici, ognuno con diverse funzioni e caratteristiche, ad esempio manuali ed elettrici. Tutto questo chiaramente potrebbe rendere difficile la scelta, specie per chi non ha dimestichezza con questi particolari strumenti.

Negli ultimi anni stanno riscontrando un notevole successo i modelli elettrici, in quanto più efficienti e rispettosi dell’ambiente.

Perché utilizzare un carrello elevatore elettrico?

Impiegare un carrello elevatore elettrico per uso industriale potrebbe essere per molti una scelta efficiente, poiché si tratta di un attrezzo capace di offrire un connubio perfetto tra potenza e consumi ridotti. Infatti, il motore elettrico è abbastanza potente per eseguire le principali operazioni di magazzino, ma non comporta spreco di risorse.

Inoltre, il motore elettrico è molto silenzioso, e ciò consente di lavorare in un ambiente piuttosto tranquillo. Il carrello elevatore elettrico è anche molto versatile: il suo utilizzo è pensato principalmente per gli ambienti interni, ma può essere impiegato anche all’esterno senza comprometterne la funzionalità.

Ancora, un carrello elevatore elettrico e stoccatore si adatta anche agli spazi stretti, perché è piccolo e poco ingombrante; pertanto, costituisce una soluzione molto pratica per trasportare le merci anche nei magazzini di piccole dimensioni.

La batteria

I carrelli elevatori elettrici possono essere dotati di batterie a piombo acido oppure a ioni di litio progettate per garantire un’elevata efficienza dei carrelli durante l’utilizzo.

Le prime richiedono una ricarica di almeno 8 ore per poter essere completamente cariche. Pertanto, se si ha intenzione di utilizzare il carrello elevatore elettrico e stoccatore per diversi turni, è necessario cambiare le batterie tra un turno e l’altro. Pertanto, potrebbe essere utile acquistare più di una batteria in modo da smontare quella scarica, una volta esausta, e montare una batteria carica in modo da non perdere tempo.

Le batterie con ioni di litio, invece, possono essere ricaricate anche durante le pause, ed a qualsiasi livello di carica il che le rende certamente molto efficienti. Le batterie agli ioni di litio infatti non si danneggiano facilmente, anche con dei cicli di ricarica parziali.

Un’altra differenza tra le due tipologie di batterie è la manutenzione. Quelle a piombo acido necessitano di interventi costanti, che permettono di preservarne l’efficienza, mentre quelle agli ioni di litio non hanno bisogno di manutenzione e durano più a lungo nel tempo.

I benefici dei carrelli elevatori elettrici

I benefici che derivano dall’uso di un carrello elevatore elettrico e stoccatore sono notevoli e non possono non essere presi in considerazione dalle aziende. Infatti, come anticipato, uno dei vantaggi più importanti derivanti dall’uso di questo particolare mezzo è la possibilità di ridurre l’impatto che ha la propria attività sull’ambiente, aspetto, quest’ultimo, tutt’altro che secondario. Il tema ambientale, infatti, ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale per tutte le aziende, le quali ormai cercano in ogni modo di ridurre l’impatto ambientale.

Ovviamente le emissioni zero non sono l’unico aspetto positivo che deriva dall’uso dei carrelli elevatori elettrici. Un altro è il risparmio e energetico ed economico per le aziende. Nel lungo periodo i costi di gestione e di utilizzo degli stoccatori elettrici sono bassi, anche grazie all’efficienza del motore elettrico che li alimenta nonché agli innovativi sistemi di frenata rigenerativa.

Un altro importante vantaggio che deriva, sempre per l’azienda, dall’utilizzo dei carrelli elevatori elettrici, sono i minori costi di manutenzione. Il motore del carrello elevatore alimentato a batteria infatti non necessita di una manutenzione continua grazie allo sviluppo tecnologico della parte elettronica e all’abolizione di componenti come, ad esempio, i contattori ecc.

I motivi per cui in molti preferiscono questa tipologia di mezzi però non finiscono qui, un altro aspetto positivo da dover considerare è che utilizzando questi carrelli elettrici è possibile evitare di fare i conti con rifiuti da smaltire. Questo perché non sono impiegati nel motore oppure nella trasmissione dei prodotti fluidi che poi, una volta divenuti esausti, devono essere smaltiti nei modi previsti dalla legge.