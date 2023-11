Il governo ha compiuto un passo cruciale verso il completamento del Rigassificatore di Porto Empedocle, con l’approvazione del Decreto energia. Questo decreto, chiesto con insistenza dal Quotidiano del Sud e da una campagna protratta nel tempo, contiene disposizioni fondamentali al comma 2 dell’articolo 2.

Secondo quanto stabilito, le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, come quelli di Gioia Tauro e Porto Empedocle, sono considerate interventi strategici di pubblica utilità. Tali progetti sono fondamentali per garantire flessibilità nell’approvvigionamento di gas naturale e soddisfare le esigenze di sicurezza energetica nazionale, con un investimento previsto per l’impianto siciliano di circa 1,5 miliardi di euro.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha confermato che questo decreto pone fine alle lunghe controversie e polemiche, sottolineando anche l’importanza di altre disposizioni per il Mezzogiorno. Tra queste, una sezione dedicata all’eolico offshore, con l’inclusione di piattaforme galleggianti per la produzione di energia.

La decisione del governo non solo conferma il via libera ai rigassificatori meridionali ma sottolinea anche l’urgenza di completare tali progetti entro tempi definiti, come evidenziato dal nuovo gasdotto da Sulmona, finanziato con fondi europei, che deve essere operativo entro il 2026.

Con questa mossa, il governo si pone l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza energetica e contribuire significativamente all’approvvigionamento di gas del Paese, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e transizione energetica.