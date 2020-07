Effettuati i test sierologici al personale del Libero Consorzio

Si è conclusa oggi l’indagine sierologica Covid-19 effettuata dal Dipartimento di Prevenzione Siav dell’Asp di Agrigento sul personale del Libero Consorzio, e sui volontari della Protezione civile provinciale che sono stati in prima linea durante il periodo di massima emergenza Coronavirus nei mesi di marzo, aprile e maggio. Questo personale è stato utilizzato per dare soccorso alla popolazione della provincia di Agrigento distribuendo generi alimentari alle famiglie bisognose o verificando l’osservanza delle norme di distanziamento sociale e il divieto di circolazione attraverso il pattugliamento delle strade nel territorio provinciale.

I test sierologici sono stati eseguiti con grande professionalità dall’equipe dell’Asp di Agrigento diretta da Vittorio Spoto con la presenza dell’Immuno-Ematolologo Simona Carisi, coadiuvati dal coordinatore infermieristico Paolo Consiglio, dall’assistente sanitaria Samantha Simeone e dagli infermieri Nicola Alberto Faraone e Francesco Fragapane e tutto il personale che si è alternato in questo momento di massima attenzione sanitaria.

Una settantina i test effettuati, in regime di massima sicurezza e nel rispetto del distanziamento, sul personale della Polizia Provinciale, della Protezione Civile e dei Volontari che collaborano con il Libero Consorzio nella sede dell’Ente di via Acrone di Agrigento. I test sierologici non hanno evidenziato problemi sanitari.

Il Commissario Straordinario Alberto Girolamo Di Pisa e il Segretario Generale Caterina Moricca esprimono ringraziamento ed apprezzamento per l’attività del Siav dell’Asp di Agrigento, che ha effettuato i test sui dipendenti dell’Ente.