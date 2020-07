Angela Galvano continua le consultazioni. L’attuale consigliere vorrebbe portare avanti una candidatura che metta insieme tutta l’area di sinistra. Non è affatto accantonata l’ipotesi di una sua scesa in campo come candidato sindaco. «Stiamo lavorando su questo tavolo in maniera insistente – riferisce – dallo scorso mese di gennaio. Il Pd va verso il riassetto. Dopo il congresso regionale ne sapremo di più mentre stiamo intensificando il dialogo con M5S ed altri movimenti dell’area di sinistra».