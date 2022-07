Effettuata deratizzazione, Cantone: “Civica collaborazione dell’amministrazione comunale”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Carmelo Cantone, Presidente della V Commissione Consiliare Permanente Pubblica Istruzione-Cultura-Sport-Spettacolo, esprime la propria soddisfazione e ringrazia l’ Amministrazione comunale ed in particolar modo l’Assessore Giovanni Vaccaro, per avere effettuato un urgente intervento di derattizzazione nella zona di Via Gioieni, e delle vie Plebis Rea, Giardinello, Madonna degli Angeli, salita Madonna degli Angeli, via Argento, vicolo Rampello, via Orazio. “Sono perfettamente cosciente – ribadisce Cantone – che tali interventi occorrano anche nel resto della città, ma proprio in questa zona, era veramente urgente scongiurare ulteriori preoccupazioni igienico sanitarie con un’azione straordinaria perché da tempo i residenti di Via Gioieni-Via madonna degli Angeli, si vedevano costretti a tenere chiuse porte e finestre per evitare che ospiti indesiderati si intrufolassero nelle abitazioni. Un sincero grazie , quindi, al Sindaco e all’Assessore per la civica collaborazione.”