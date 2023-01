Eduscopio: il liceo classico Empedocle al primo posto

Il liceo classico Empedocle di Agrigento si posiziona al primo posto della classifica di Eduscopio della Fondazione Agnelli, con un indice FGA pari a 65.35. Si tratta di un valore che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti all’Università dagli studenti diplomati, in una scala che va da 1 a 100, dando un peso pari al 50 per cento a ognuno dei due indicatori. Non è la prima volta che il liceo raggiunge questo traguardo nell’ambito di una classifica che confronta i dati conseguiti dai licei della provincia di Agrigento.

Ciò conferma ancora una volta che lo studente che sceglie classico Empedocle intraprende un percorso di studi che gli consente di raggiungere risultati nelle Università italiane e straniere, grazie ad una preparazione completa in tutte le discipline. Andando ad analizzare i grafici, consultabili attraverso la piattaforma di Eduscopio.it, risulta che l’80% degli studenti sceglie di proseguire il percorso di studi superando in regola il primo anno. Per quanto riguarda le aree disciplinari più gettonate emerge un quadro ancora più chiaro, in quanto molto alte sono le percentuali degli studenti che riescono ad affrontare percorsi diversi tra loro, dall’area giuridico-umanistica all’area tecnico- scientifica. Si ritiene molto soddisfatta, per i risultati conseguiti, il Dirigente Scolastico, Marika Helga Gatto (nella foto), che ribadisce ancora una volta come “gli studi classici servano ad aprire la mente e a consolidare un bagaglio culturale nell’ottica di una scelta universitaria che sia la più ampia possibile.”