Covid in provincia di Agrigento: 3 morti e 202 nuovi positivi

Tre nuove vittime a Caltabellotta, Porto Empedocle e Sant’Angelo Muxaro, e registrati 202 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.222 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento dei giorni 8 e 9 gennaio. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 148.859 (1 marzo 2020 – 9 gennaio 2023). In totale i guariti sono 147.058. Gli attuali positivi sono 1.137, di cui 1.099 in isolamento domiciliare, e 38 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 11 al presidio ospedaliero riberese, 14 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 10 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Complessivamente 664 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 588.114 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 9 gennaio 2023 sono 200.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 9 gennaio 2023: Agrigento 20.789 (200 attuali contagiati, 20.510 guariti e 79 deceduti); Alessandria della Rocca 755 (11 attuali contagiati, 741 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.866 (25 attuali contagiati, 2.831 guariti e 10 deceduti); Bivona 1.290 (18 attuali contagiati, 1.271 guariti e 1 deceduto); Burgio 733 (2 attuali contagiati, 728 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 437 (2 attuali contagiati, 432 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 954 (6 attuali contagiati, 939 guariti, e 9 deceduti); Camastra 707 (5 attuali contagiati, 696 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.987 (23 attuali contagiati, 1.961 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.609 (15 attuali contagiati, 3.574 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 13.560 (65 attuali contagiati, 13.432 guariti e 63 deceduti); Casteltermini 2.549 (14 attuali contagiati, 2.526 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 1.031 (7 attuali contagiati, 1.017 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.118 (8 attuali contagiati, 1.106 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.153 (18 attuali contagiati, 1.129 guariti e 6 deceduti); Comitini 322 (1 attuale contagiato, 321 guariti); Favara 14.372 (180 attuali contagiati, 14.149 guariti e 43 deceduti); Grotte 1.651 (5 attuali contagiati, 1.641 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 415 (2 attuali contagiati, 412 guariti e 1 deceduto); Licata 11.122 (71 attuali contagiati, 11.000 guariti, 51 deceduti); Lucca Sicula 534 (5 attuali contagiati, 527 guariti e 2 deceduti); Menfi 4.313 (18 attuali contagiati, 4.275 guariti e 20 deceduti); Montallegro 840 (4 attuali contagiati, 828 guariti e 8 deceduti); Montevago 866 (4 attuali contagiati, 858 guariti e 4 deceduti); Naro 2.244 (11 attuali contagiati, 2.219 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.277 (24 attuali contagiati, 7.210 guariti e 43 deceduti); Porto Empedocle 5.744 (36 attuali contagiati, 5.687 guariti, e 21 deceduti); Racalmuto 2.466 (8 attuali contagiati, 2.450 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.689 (50 attuali contagiati, 4.618 guariti, e 21 deceduti); Ravanusa 3.393 (14 attuali contagiati, 3.364 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.728 (19 attuali contagiati, 1.703 guariti e 6 deceduti); Ribera 6.344 (23 attuali contagiati, 6.282 guariti e 39 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.548 (21 attuali contagiati, 1.497 guariti e 30 deceduti); San Biagio Platani 1.276 (12 attuali contagiati, 1.254 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.401 (19 attuali contagiati, 2.375 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 562 (8 attuali contagiati, 551 guariti e 3 deceduti); Santa Elisabetta 745 (2 attuali contagiati, 741 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 2.035 (18 attuali contagiati, 2.004 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.335 (14 attuali contagiati, 1.318 guariti e 3 deceduti); Sciacca 14.308 (111 attuali contagiati, 14.137 guariti e 60 deceduti); Siculiana 1.822 (29 attuali contagiati, 1.785 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 419 (9 attuali contagiati, 409 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.