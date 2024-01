Un Edoardo Leo straordinario quello visto al teatro Pirandello di Agrigento con “Ti racconto una storia”, atto unico in 80 minuti. Lo spettacolo, del quale Leo è il regista, non ha la pretesa di insegnare nulla al pubblico. E’ vero che i racconti dell’attore fanno riflettere ma lo fanno per riderci sopra perché il filo conduttore dello spettacolo è il divertimento. E così è stato. Due serate che hanno visto il Teatro Pirandello pieno. Edoardo Leo non ha certo bisogno di presentazioni e la sua venuta ad Agrigento non poteva che suscitare interesse tra gli agrigentini. “Ti racconto una storia” è una raccolta di appunti che Leo ha messo insieme dall’inizio della sua carriera, ovvero, da vent’anni ai nostri giorni. Uno spettacolo che coinvolge perché ogni racconto diventa comico e gli applausi degli spettatori sono la dimostrazione del gradimento ma anche la dimostrazione di quanto Edoardo Leo abbia saputo creare in 80 minuti con i suoi aneddoti e i suoi ricordi.

