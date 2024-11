“Se cercate musica leggera, per non riflettere, è meglio che non venite. Se invece volete ascoltare la musica rock, quella di tensione, che parla delle nostre schizofrenie, ma soprattutto che vi trasmette tanta energia e carica propositiva, allora non potete mancare. Ve lo dico con grande lealtà, perché la lealtà fa parte dell’essere siciliani.”

Con queste parole, Edoardo Bennato, in un video pubblicato sui social, invita gli agrigentini più “sensibili” al rock a partecipare al suo concerto del 23 novembre al Palaforum Bellavia presso lo Sport Village, in contrada Esa Chimento.

Nel video, registrato con l’isola di Nisida alle spalle, Bennato cita una sua celebre canzone: “Questa è un’isola e nessuno lo sa. Ed è l’emblema di tutto quello che la gente non sa e non deve sapere”, aggiungendo un tocco poetico alla sua chiamata al pubblico.

I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone e anche presso il botteghino dello Sport Village. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 0922 665087 e 331 1882418.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp